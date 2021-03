Ohne Yogan kämpfen die Bulldogs in Salzburg um einen Sieg

Im Viertelfinale der ICE Hockey League treffen die Dornbirn Bulldogs auf den EC RB Salzburg.

In allen vier Aufeinandertreffen 2020/21 gingen zwar die Salzburger als Sieger vom Eis, die Spiele waren jedoch ausgeglichener als es diese Bilanz vermuten ließe.

Die Bulldogs brachten Salzburg phasenweise an die Grenzen, ließen bloß eine effizientere Chancenauswertung und die nötige Kaltschnäuzigkeit vermissen. Zu den Männern, die die kommenden Spiele entscheiden können, gehören definitiv William Rapuzzi, Andrew Yogan und Anthony Luciani.

In der offensivstärksten Linie der Bulldogs kann Rapuzzi aus dem bisherigen Saisonverlauf 20 Treffer und 30 Vorlagen vorweisen, Yogan folgt auf dem vereinsinternen zweiten Platz mit 20 Treffern und 28 Vorlagen. Luciani erzielte in seinen 14 Spielen für die Dornbirner starke neun Tore und 15 Vorlagen. Andrew Yogan wird das erste Viertelfinalspiel jedoch verpassen. Im ereignisreichen Spiel gegen den VSV behielt Yogan in der Verlängerung keinen kühlen Kopf und beleidigte einen Spieloffiziellen. Sein Vergehen wurde mit einer 2.500€-Geldstrafe und einer 1-Spiele-Sperre sanktioniert.