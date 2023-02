Ohne Feller keine Feier: ÖSV-Rückfall im Slalom

Während Österreichs Alpin-Skirennläufer in Kalifornien eine vierjährige Sieglosigkeit im Riesentorlauf ausgelöscht haben, entpuppt sich gegen Ende der Saison der Slalom als formschwächste Disziplin.

Feller und Schwarz bleiben die österreichische Slalom-Hoffnung

Der Tiroler Feller war im Dezember in Val d'Isere sowie in Jänner in Garmisch-Partenkirchen als Zweiter am nächsten an einem Tagessieg dran. Marco Schwarz, in Palisades Tahoe am Samstag Riesentorlauf-Gewinner, kam in Madonna di Campiglio und Adelboden sowie bei der WM auf den sechsten Platz. Für die übrigen Kollegen aus der rot-weiß-roten Slalom-Equipe ging es in dieser Saison nicht so weit nach vorne.