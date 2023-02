Ski-WM: Pechsträhne von Johannes Strolz hält an

Enttäuschung bei Johannes Strolz: Nach einem "versemmelten" Super-G in der WM-Kombi stürzte der Vorarlberger im Slalom und schied aus.

Es ist einfach nicht seine Saison: In der Kombination hatte Strolz im Vorjahr in Peking noch sensationell Olympia-Gold geholt, zuvor hatte er in Adelboden im Slalom seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert. In dieser Saison war für Strolz in seiner Spezialdisziplin aber nicht einmal ein Top-Ten-Platz vergönnt gewesen. In acht Slaloms trat der 30-Jährige vor der Ski-WM an, dabei schied er sechsmal aus.