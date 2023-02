Marco Schwarz triumphiert bei RTL in Palisades Tahoe

Der Kärntner holt den ersten österreichischen Sieg in einem Riesentorlauf seit Marcel Hirscher im Jahr 2019.

Der Ski Weltcup-Tross der Herren ist für die kommenden zwei Wochenenden nach Übersee gereist. Heute stand in Palisades Tahoa ein Riesentorlauf auf dem Programm, morgen steigt ein Slalom. Große Neuschneemengen hatten den Organisatoren im Norden Kaliforniens in Vorbereitung auf diese Rennen einiges abverlangt.

Schwarz schlägt Odermatt

Marco Schwarz darf sich über seinen ersten Weltcupsieg in einem Riesentorlauf freuen. Der Kärntner zauberte als Fünftplatzierter nach dem 1. Durchgang eine Laufbestzeit in den Schnee, an der schließlich alle weiteren Läufer scheitern sollten.

Der Dominator in dieser Disziplin - Weltmeister Marco Odermatt - ging als Halbzeitführender in den entscheidenden 2. Lauf. Der Schweizer hatte im oberen Teil einige Fehler, die viel Zeit kosteten. Im unteren Teil der Strecke zündete Odermatt aber nochmals den Turbo und lag im Ziel nur drei Hundertstel-Sekunden hinter dem Österreicher auf Rang zwei. Für Schwarz war es der insgesamt fünfte Weltcup-Sieg, aber der erste in einem Riesenslalom. Es war der erste Erfolg für einen rot-weiß-roten Athleten in dieser Disziplin seit 2019 (Marcel Hirscher).