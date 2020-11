Offener Brief an Landesrat Rauch nach Twitter-Aufreger

Johannes Rauch musste bereits viel Kritik für einen Tweet einstecken, in dem er schrieb, dass es nicht sein könne, dass Produktionsbetriebe weiterlaufen, wenn alle Schulen schließen. Jetzt folgte ein offener Brief.

Er lasse jegliche Wirtschaftskompetenz vermissen, lautete der Vorwurf an Landesrat Rauch im offenen Brief der Wirtschaftskammer: "Ihre Aussagen gefährden den Wirtschaftsstandort und Arbeitsplätze!" Es gehe darum, unter Beachtung der Gesundheitsrichtlinien die Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten. Würden produzierende Betriebe ihre Arbeit einstellen, funktioniere das gesamte Leben im Land nicht mehr. Rauch habe sich auch ideell von den 30.000 Handwerkern und Gewerbetreibenden im Land entfernt, so der schwerwiegende Vorwurf.

Mit großem Entsetzen haben wir Ihren Vorschlag, dass die produzierenden Betriebe ihre Arbeit stilllegen sollen, aus den Medien entnommen. Ihren Aussagen zur Folge haben Sie offensichtlich nicht mitbekommen, was die Corona-Krise in den vergangenen Monaten an wirtschaftlichen Schaden angerichtet hat. Jetzt die Produktion einzustellen, würde einem Super-Gau der Vorarlberger Wirtschaft gleichkommen und zahlreiche Arbeitsplätze vernichten. Sie lassen mit diesem Vorschlag jegliche Wirtschaftskompetenz vermissen und missachten augenscheinlich den Kreislauf von unternehmerischem Wirken und Lebensqualität. Wir laden Sie gerne ein, sich vor Ort in einem der Vorarlberger Produktionsbetriebe ein Bild davon zu machen, wie Wirtschaften in Zeiten von Corona überhaupt möglich ist. Offensichtlich waren Sie schon lange nicht mehr in einem Betrieb. Anders können wir uns nicht erklären, wie Sie, als Mitglied der Vorarlberger Landesregierung, so praxisfern und offensichtlich ohne jegliche Kenntnisse der Probleme und Herausforderungen in den Vorarlberger Produktionsstätten agieren. Es fragt sich schon, wie hier mit der Verantwortung für den Wirtschafts- und Lebensraum umgegangen wird.