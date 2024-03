ÖFB-Cup, Viertelfinale: Spg Altach/Vorderland gegen BW Linz im Liveticker

Die Summer-Ladies wollen der Favoritenrolle gerecht werden und ins Halbfinale einziehen. Im Livestream auf VOL.AT ab 11.50 Uhr zu sehen.

FUSSBALL

ÖFB Cup Frauen 2023/2024

Viertelfinale: 9./10. März 2024

Der Liveticker vom Spiel Altach/Vorderland vs BW Linz/Kleinmünchen

SPG SCR Altach/FFC Vorderland - FC BW Linz/Kleinmünchen Sonntag

Altach, Cashpoint-Arena, 12 Uhr, SR Hofer

Die Spielgemeinschaft Altach / Vorderland trifft am Sonntag im Heimspiel auf Union Kleinmünchen / BW Linz.

SPG SCR Altach/FFC Vorderland-Cheftrainer Bernhard Summer: „Ich erwarte mir eine sehr knappe Partie, denn die letzten Begegnungen waren immer auf Augenhöhe und für uns immer sehr schwer, durch den Abwehrriegel der Linzerinnen durchzukommen. Wir haben größten Respekt vor der Aufgabe, zumal uns durch den Abgang von Eileen Campbell und der Kreuzbandverletzung von Linda Natter zwei wichtige Optionen in der Offensive fehlen. Dahingehend gilt es für uns, alternative Lösungen zu finden, um eine Runde weiter zu kommen.“

FC Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen-Neo-Cheftrainer Christian Sterrer: „Mit Altach auswärts hat es das Los nicht unbedingt gut gemeint. Altach gehört zu den absoluten Topteams der Liga und sie werden sicherlich versuchen, heuer zumindest einen Titel zu holen. Trotzdem fahren wir ins Ländle, um dort etwas mitzunehmen. Dafür werden wir einen Top-Tag benötigen und es muss alles passen. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf Sonntag.“

Frühjahresauftakt für das Frauen-Team! Die SPG Altach / Vorderland hat am Sonntag (12:00 Uhr) die Linzerinnen im ÖFB-Cup zu Gast. Gegen den Tabellensiebten der Bundesliga geht die Truppe von Bernhard Summer als Favorit in die Partie, die Lehren aus dem Spiel im Herbst in der Stahlstadt hat die SPG allerdings gezogen.

Nur 100% genügen

Es sind bereits wieder nur acht Mannschaften übrig geblieben im Frauen Cup. Die Viertelfinalhürde für die Altacherinnen heißt Kleinmünchen/Linz, jenen Gegner bezwang man in der Bundesliga mit 3:0. So deutlich das Ergebnis auf dem Papier aussehen mag, so schwer taten sich die Vorarlberginnen in der oberösterreichischen Hauptstadt. Erst ein Freistoßkunststück von Maria Olsen brachte Altach in der 57. Minute auf die Siegerstraße, zuvor mühte sich die Offensivreihe an der Linz Defensive ab. Bernhard Summer möchte im Cup-Spiel wohl eine Darbietung mit mehr Überzeugung sehen als noch bei der Begegnung im Donauparkstadion.

Guter Vorbereitungsabschluss

Eine solche Leistung zeigten Calò und Co beim abschließenden Testspiel gegen den FC St. Gallen. Gegen die Schweizerinnen gewann Altach mit 3:0, die neuformierte Angriffsformation schien zu greifen. Ohne Natter (Kreuzbandriss) und Campbell (Wechsel nach Freiburg) geht die SPG ins Frühjahr, mit Heeb, Kofler, Tietz, Pulins, Schmiedle und Bertsch stellt der Sportclub aber auch heuer einen beneidenswerten Angriff.

Auf ins nächste Halbfinale

2022 stieß die SPG erstmals in Halbfinale vor, dem Vorgängerverein FFC glückte der Einzug ebenso einmal (2017). Letztes Jahr schaffte es Altach gar ins Endspiel, in welchem sich aber St. Pölten mit 3:1 durchsetzte. Das Finale ist auch heuer das große Ziel, zuvor muss aber zunächst Linz zu Hause besiegt werden.

Eintrittskarten gibt es an der Tageskassa.

USV Neulengbach – SKN St. Pölten Sonntag 13 Uhr

First Vienna – LASK Linz Sonntag 14 Uhr

SK Sturm Graz - FK Austria Wien Sonntag 14 Uhr

Halbfinale: 30./31. März 2024