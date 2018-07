ÖVP-Wohnbausprecher will mehr Rechte für Eigentümer

Bregenz - VP-Wohnbausprecher Albert Hofer spricht sich im Zuge der Mietrechtsreform für mehr Rechte für Wohnungseigentümer aus.

Bundesregierung will Interessen besser ausgleichen

In der Vorarlberger ÖVP treten unter anderem Landeshauptmann Markus Wallner oder Nationalratsmandatar Norbert Sieber für eine Verländerung des Mietrechts ein. Sehr wahrscheinlich scheint diese aber nicht. Die Bundesregierung will vor allem die Interessen von Mietern und Vermietern besser ausgleichen. Einerseits brauche es Anreize für Neubauten, Sanierungsmaßnahmen und Vermieter. Andererseits müsse das Wohnen leistbar sein. Bis das neue Mietrecht steht, wollen ÖVP und FPÖ im bestehenden Gesetz einiges ändern. Kurzfristige Mietverhältnisse sollen erlaubt und längere gefördert werden. Mit einer Gewerbeberechtigung will die Koalition die tageweise Vermietung legalisieren. Die einfache Übertragung von günstigen Mietverträgen innerhalb der Familie, gehöre abgeschafft, ebenso wie das Verbot des Lagezuschlags in den Wiener Gründerzeitvierteln.