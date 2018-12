Österreichische "Bachelor"-Gewinnerin Sanja provoziert mit Ausländer-Sager

Die Gewinnerin des Schweizer "Bachelor" Sanja aus Wien zeichnet in einem Interview mit einem Schweizer Onlineportal ein äußerst ausländerfeindliches Bild von sich selbst - und von Österreich.

Erst Montag Abend überreichte der Bachelor in der letzten Sendung der Schweizer Ausgabe des gleichnamigen Formates Sanja aus Wien die letzte Rose. Doch damit sorgte die Blondine offenbar noch nicht für genug Aufsehen. In einem Interview mit einem Schweizer Onlineportal zeigte sie sich jetzt von ihrer weniger romantischen Seite.

Politisch ist Sanja im Interview mit “watson” zunächst ziemlich blank. “SVP – was ist das? Sind die rechts oder links?” Doch dann bezieht sie schnell Position: “Wenn die gegen Ausländer sind, bin ich dafür!” Obwohl ihre Kolleginnen sie daran erinnern, dass sie selbst ausländische Wurzeln habe, bleibt Sanja zumindest standhaft und legt nach: “Ja, aber bei uns sind alle gegen Ausländer, weil wir zu viele davon haben.”

“Die Nase voll von denen”

Sanja weiß wovon sie spricht, behauptet sie. Immerhin war sie in der “Einwanderung”, wie sie betont. Was sie damit meint, muss wohl jeder selbst für sich selbst interpretieren. “Arbeite mal sechs Jahre in der Einwanderung, dann hast du die Nase voll von denen”, erklärt sie ihren Konkurrentinnen, die sich sichtlich überrascht von den Aussagen der 26-jährigen Wienerin zeigen.