Österreicherin schnappt sich den Schweizer Bachelor

Das gab es in der Schweiz noch nie. Eine Österreicherin erhielt die letzte Rose in der letzten Sendung des "Der Bachelor" im Schweizer Fernsehen.

Bachelor Clive entschied sich am Montag Abend für die Wienerin Sanja, und damit für eine Fernbeziehung mit der Blondine. Während sich die anderen Kandidatinnen gegenseitig aus der Sendung mobbten, wurde Sanja immer mehr zur Favoritin und schnappte sich am Ende den begehrten Junggesellen. Sie war schon von Beginn an Favoritin bei Clive. “Ich habe schon von Anfang an ein Knistern gespürt. Sie hat etwas in den Augen, das mir gefällt”, zitiert fm1today.ch den glücklichen Rosenkavalier.