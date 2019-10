Österreicher kommt Rätsel um weiblichen Orgasmus auf die Spur

Der österreichische Evolutionsbiologe Günter Wagner geht nicht davon aus, dass der weibliche Orgasmus ein "evolutionärer Unfall" sei. Vielmehr begleite der weibliche "Höhepunkt" die Säugetiere schon sehr lange.

Vielversprechende Theorie

Das Fehlen einer - zumindest biologisch - auf der Hand liegenden Begründung für den weiblichen Höhepunkt "hat zu vielen vorgeschlagenen evolutionären Erklärungen geführt, von denen die meisten aber empirisch wenig untermauert sind", so die Wissenschafter um Wagner, der an der Yale University in Connecticut (USA) tätig ist. Eine vielversprechende Theorie aus der Feder Wagners und der mittlerweile an der Universität Wien tätigen Ko-Studienautorin Mihaela Pavlicev besagt hingegen, dass jener Mechanismus, der bei vielen Säugetieren bei der Kopulation einen Eisprung auslöst, die Grundlage für die komplexen Vorgänge beim weiblichen Orgasmus darstellt.

Weniger Eisprünge

Bei Hasen, Frettchen und Co von Orgasmus zu sprechen sei zwar "schwer, weil das immer subjektiv definiert wird", so Wagner gegenüber der APA. Der möglichen Verbindung zwischen dem Mechanismus der durch Geschlechtsverkehr ausgelösten Ovulation und dem weiblichen Orgasmus ging das Team um Wagner und Pavlicev in einem Versuch jedoch nach. Das Team gab den Tieren über zwei Wochen hinweg den Serotonin-Aufnahmehemmer Fluoxetin, ein Antidepressivum, das beim Menschen die Orgasmusfähigkeit stark vermindert und vergleichbare Reaktionen bei weiblichen Hasen unterbinden kann. Danach kam es zur Kopulation. Am Tag danach hatten die so behandelten Tiere tatsächlich um rund 30 Prozent weniger Eisprünge als die Kontrollgruppe.