Österreich reduzierte Zahl der Verkehrstote um 30,3 Prozent

Bis zum Jahr 2030 soll die Zahl der Verkehrstoten in der EU halbiert werden. Österreich hat die Zahl der Verkehrstoten von 2012 auf 2022 um 30,3 Prozent reduziert.

Nur in Litauen hat sich die Zahl der Unfallopfer in den vergangenen zehn Jahren mehr als halbiert - das Land verzeichnete einen Rückgang von 60 Prozent, geht aus den Daten des Europäischen Verkehrssicherheitsrats (ETSC) hervor. In den zehn Jahren (2012 bis 2022) lag der Rückgang im EU-Durchschnitt bei 22,1 Prozent.

56 Tote pro Tag in der EU

Österreich auf 13. Platz

Österreich verzeichnete 2012 noch 63 Verkehrstote pro Million Einwohner, 2022 waren es 41. 2012 gab es noch 531 Verkehrstote, im Vorjahr waren es 370 gewesen, ein Rückgang um 30,3 Prozent. Mit den 41 pro Million Einwohner liegt Österreich liegt damit ex aequo mit Zypern auf dem 13. Platz. Norwegen hatte im Vorjahr die sichersten Straßen in Europa (21 Verkehrstote pro Million), gefolgt von Schweden (22 Verkehrstote pro Million). Die meisten Verkehrstoten gab es mit 86 pro Million Einwohner in Rumänien. Im Schnitt gab es in den 27 EU-Ländern 46 Verkehrstote pro Million Einwohner.

370 Tote im Vorjahr

Im ersten Halbjahr 2023 (bis 18. Juni) starben bei Unfällen auf den Straßen 151 Menschen, berichtete das KFV unter Berufung auf vorläufige Zahlen des Innenministeriums. Das ist ein Minus von 13 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2022. In vier Bundesländern gibt es allerdings zum Teil starke Anstiege: In Salzburg ist die Zahl der Getöteten von acht auf 17 (plus 113 Prozent) gestiegen, in Vorarlberg von sechs auf sieben (plus 17 Prozent), in Kärnten von zehn auf elf (plus zehn Prozent), und in Tirol von 15 auf 16 Getötete (plus sieben Prozent).