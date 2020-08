Österreich: Absage von Anschober an Putins Corona-Impfstoff

"Ein nicht ausreichend erprobter Impfstoff kommt für Österreich nicht in Frage", betont der Gesundheitsminister am Mittwoch. "Qualität und Sicherheit gehen vor." Russland weist Bedenken gegen Impfstoff zurück.

Die Regelungen zur Erprobung von Impfstoffen müssen auch beim Coronavirus zu 100 Prozent eingehalten werden. Das hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Mittwoch hinsichtlich der Zulassung einer russischen Vakzine betont. "Für die EU und damit für Österreich kommt ein nicht ausreichend erprobter Impfstoff nicht in Frage", versicherte er in einer Aussendung.