Öffnungsschritte, BMI-Chats und Gastro-Stimmung

Landeshauptmann Markus Wallner, ZackZack-Herausgeber Peter Pilz und Hotelier Matthias Lins vom Hotel Gasthof Löwen in Nofels heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

In Österreich werden ab 5. März die meisten Corona-Maßnahmen fallen gelassen. Die Regierungsspitze kündigte am Mittwoch - nach Beratungen mit den Ländern und der Gecko-Kommission - weitgehende Lockerungsschritte an. Diese bringen ein komplettes Aus für die G-Regeln (ausgenommen sensible Bereiche wie Altenheimen). Die Sperrstunde wird aufgehoben, die Nachtgastronomie darf öffnen. FFP2-Maskenpflicht bleibt in Öffis, Supermarkt, Post, Bank und Spital bestehen. Bei Vorarlberg LIVE nimmt Landeshauptmann Wallner zu den Öffnungsschritten Stellung.