"Oben ohne" baden: So denken Badegäste in Bregenz

In Freibädern in Göttingen wird das "oben ohne"-Baden für alle getestet. VOL.AT hat sich im Strandbad in Bregenz dazu umgehört.

Während Männer im Schwimmbad "oben ohne" sein dürfen, müssen Frauen ihre Brust vielerorts bedeckt halten.

Einige Bäder im deutschen Göttingen heben das nun probehalber auf. Am Wochenende darf jeder oberkörperfrei ins Freibad kommen. Doch wie denkt man im Ländle darüber? Bei einer Umfrage von VOL.AT bei Badenden im Strandbad Bregenz waren die Meinungen gespalten. Während einige das Thema "oben ohne" baden positiv sehen, sind andere ziemlich kritisch eingestellt.

"Jeder so, wie er sich wohlfühlt"

Es spiele keine Rolle, ob Frauen "oben ohne" baden, meint Doris Staub aus Bregenz. Besonders bei älteren Damen sei es allerdings nicht sehr ästhetisch. "Jeder so, wie er sich wohlfühlt", meint Sarah Dünser aus Wolfurt. Dreifach-Mama Marianna Grabic aus Lauterach ist hingegen kein Fan der Idee. "Für das - glaube ich - gibt es ja FKK-Strände", erklärt sie. "Da bin ich vielleicht ein bisschen altmodisch."

"Mich stört es eigentlich nicht"

"Mich stört es eigentlich nicht" meint Wilfried Steinwender aus Lauterach. Es sei eigentlich auch schön anzusehen. Kerstin Punsmann aus Nordrhein-Westfalen (D) wäre für abgegrenzte Bereiche mit und ohne Badekleidung. Dann könne jeder selbst wählen. "Jede Frau muss das doch selber entscheiden", meint auch Claudio Schmidheiny aus Balgach (CH).

"Oben-ohne" gefällt besonders Männern

Die Erlaubnis des Oben-ohne-Badens für alle - also auch für Frauen - stößt bei Männern - wenig(er) überraschend und das Klischee erfüllend - auf größere Zustimmung als bei weiblichen Befragten. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur hervor, die im vergangenen Monat veröffentlicht wurde. Auf die Frage "Erste Bäder erlauben nackte weibliche Oberkörper zu bestimmten Zeiten - wie finden Sie das?" antworteten 46 Prozent der männlichen Befragten mit "sehr gut" oder "eher gut", jedoch nur 28 Prozent der Frauen. Insgesamt beurteilen es 37 Prozent der Erwachsenen in Deutschland positiv. Ein Blick in die Altersgruppen zeigt, dass bei den Männern von 25- bis 34-Jährigen sowie bei den 45- bis 54-Jährigen und den Männern über 55 die Zustimmung überdurchschnittlich hoch ist. Auffällig: Junge Männer zwischen 18 und 24 Jahren antworteten weit unter dem Durchschnitt: nur 32 Prozent haben die "oben ohne"-Regelung positiv bewertet, während die gleichaltrigen Frauen deutlicher positiv eingestellt sind (41 Prozent).

Schamhaft oder schamlos?

Auf die Frage "Würden Sie sich selbst in Bezug auf Nacktheit als schamhaft bezeichnen?" antworteten 57 Prozent der Frauen mit "Ja", während es nur 40 Prozent der Männer waren. Besonders überdurchschnittlich schamhaft in der Selbsteinschätzung waren hier ebenfalls junge Frauen bis Mitte 20.

Besonders "schamlos" bei den Männern (62 Prozent "nein", nur 32 Prozent "ja", Rest ohne Angabe) sind ältere Herren ab 55 Jahren. (VOL.AT)

