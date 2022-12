Nutzungsbedingungen von WhatsApp teils rechtswidrig

Laut OLG sind mehrere Klauseln der Nutzungsbedingungen von WhatsApp gesetzeswidrig.

Nachdem WhatsApp 2021 seine Nutzungsbedingungen geändert hat, klagte der Verein für Konsumenteninformation (VKI) im Auftrag des Sozialministeriums. Insgesamt wurden sechs Klauseln beanstandet - und das Oberlandesgericht (OLG) hat nun alle diese Klauseln für unzulässig erklärt. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig, berichtete der VKI am Dienstag.

Mehrere Klauseln der WhatsApp-Nutzungsbedingungen gesetzwidrig

Darunter befand sich ein Button, der angeklickt werden konnte und die Aufschrift "ZUSTIMMEN" trug. Die Benachrichtigung konnte durch das Anklicken eines im rechten oberen Eck abgebildeten "X" ausgeblendet werden. Für das OLG Wien ist diese Klausel intransparent. Verbraucher sollen diversen AGB-Änderungen zustimmen, es fehlen dazu aber konkrete Angaben. Daher bleiben die Auswirkungen der Zustimmung unklar. Auch der Hyperlink in der Mitteilung führte nur zu den umfangreichen neuen Nutzungsbedingungen. Welchen Änderungen zugestimmt werden sollte, konnten die Nutzer - wenn überhaupt - nur durch höchst aufwändige Gegenüberstellung der bisherigen und der neuen Bedingungen in Erfahrung bringen. Dies ist laut OLG Wien nicht ausreichend.

AGB-Klausel verstößt gegen Konsumentenschutzgesetz

Weiters enthielten die AGB eine Klausel, nach der WhatsApp sämtliche Rechte und Pflichten aus dem Vertrag an jedwedes verbundene Unternehmen abtreten konnte. Dies stellt einen Verstoß gegen das Konsumentenschutzgesetz dar. "Eine derartige Klausel kann nur dann wirksam sein, wenn sie mit dem einzelnen Kunden individuell ausgehandelt wird, nicht aber, wenn sie bloß in den AGB enthalten ist. Der Gesetzgeber verlangt dies, um sicherstellen, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht plötzlich einem unbekannten neuen Vertragspartner gegenüberstehen, statt jenem, mit dem sie eine Geschäftsverbindung eingegangen sind", so Dr. Beate Gelbmann, Leiterin der Abteilung Klagen im VKI.