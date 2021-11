"Nutzen Sie die Angebote, die der Vorarlberger Handel bietet"

Michael Tagwerker über die Situation im Handel, die Aktion Ländleshopper und die Zeit nach dem Lockdown.

Die Situation des Handels, der auch heuer wieder vor Weihnachten wegen des Lockdowns nur bedingt handlungsfähig ist, beleuchtete Moderator Pascal Pletsch bei "Vorarlberg LIVE" im Gespräch mit dem Geschäftsführer der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer, Michael Tagwerker. Der Handel startet am Samstag die Aktion Ländleshopper, die, so Tagwerker, bereits im Sommer konzipiert wurde, „dabei sind wir davon ausgegangen, dass heuer die Geschäfte offen haben, nun wird die Aktion, die die Vorzüge und Leistungen des regionalen Handels in den Mittelpunkt stellt."