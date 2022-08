"Nur der Strompreis wird es nicht gewesen sein"

Finanzminister Magnus Brunner sprach in "Vorarlberg LIVE" über das Ausmaß der Wien-Energie-Krise.

Wien Energie steckt in der Klemme - das Energieunternehmen gab am Montag an aufgrund des nicht funktionierenden europäischen Strommarkt dringend zusätzliche Finanzierung zu benötigen. Die Höhe der benötigten Fiananzspritze ist aber weiter unklar. Am Montag sprach man noch von bis zu zehn Milliarden Euro, nun würden wohl auch zwei Milliarden reichen. Die Regierung hat in kurzer Zeit ein Paket für Wien Energie geschnürt, wie Finanzminister Magnus Brunner in "Vorarlberg LIVE" sagt, hätten auch sie erst am Montag von den Problemen erfahren.