Nowotny: Affenpocken werden "nicht sonderlich gefährlich werden"

Virologe Norbert Nowotny sieht die bei den Affenpocken keine Gefahr für eine weltweite Pandemie.

Die Zahl der bestätigten Fälle von Affenpocken in Ländern, in denen das Virus sonst nicht kursiert, ist laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf 780 gestiegen. Die Infektionen wurden aus 27 überwiegend westlichen Ländern gemeldet.