Notversorgungszentrum und aktuelle Lage: So sind die Spitäler aufgestellt

Das Notversorgungszentrum im Messequartier Dornbirn soll bald in Betrieb gehen. Die Spitäler informieren über aktuelle Entwicklungen.

Die Zahl der aktiv Infizierten in Vorarlberg hat diese Woche leicht abgenommen. Von den 79 im Land verfügbaren Intensivbetten waren am Mittwoch 36 von Corona-Patienten belegt. Die Situation in Vorarlbergs Spitälern scheint sich etwas zu entspannen. Trotzdem bleibt die Lage weiter angespannt. Die Spitäler laden am Donnerstag aus aktuellem Anlass zu einem Mediengespräch. Geplant sind ein Lagebericht zur derzeitigen Situation in Vorarlbergs Spitälern und Informationen zum Notversorgungszentrum in Dornbirn.