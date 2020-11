335 Neuinfektionen am Mittwoch in Vorarlberg

Am Mittwoch wurden in Vorarlberg erstmals in dieser Woche wieder über 300 Neuinfektionen verzeichnet.

In Vorarlberg sind am Mittwoch 335 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden, 465 Menschen wurden als genesen erklärt.

Die Zahl der aktiv Infizierten sank damit um 134 auf 3.223 ab (Stand 24 Uhr) - das entsprach dem Niveau von 6./7. November. Erneut starben vier Menschen am oder mit dem Coronavirus. Die Zahl der Covid-19-Todesopfer stieg damit auf 105.

Stabile Lage in den Spitälern

Von den 79 im Land verfügbaren Intensivbetten waren 36 - vier weniger als zuletzt - von Corona-Patienten belegt. Damit waren am Mittwoch noch 28 Intensivbetten für alle Patientengruppen verfügbar, um vier mehr als tags zuvor. Insgesamt wurden in den Spitälern 174 Corona-Erkrankte betreut, um 13 weniger als am Vortag.

Erneute Entspannung gab es bei der Zahl der infizierten Krankenhaus-Mitarbeiter: 91 (minus 13) waren mit dem Coronavirus infiziert, als Kontaktpersonen in Quarantäne waren 43 weitere Mitarbeiter, das waren ebenfalls 13 weniger als am Vortag.

Zahlen aus den Gemeinden

Mit Stand Mittwochmitternacht gab es 15 Vorarlberger Kommunen mit über 50 aktiv Infizierten. In neun Gemeinden lag die Zahl der Fälle (weit) über 100, Spitzenreiter war weiter die Stadt Dornbirn vor Feldkirch, Bregenz und Lustenau. Rund 70 Prozent aller in Vorarlberg aktiven Coronavirus-Infektionen verteilten sich auf diese 15 Gemeinden. Sechs der 96 Vorarlberger Kommunen waren frei vom Coronavirus.