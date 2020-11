Notspital fast fertig - Neues Testzentrum geht in Betrieb

Das Notspital im Messequartier Dornbirn könnte bereits nächste Woche öffnen, das Testzentrum ist ab Sonntag in Betrieb. VOL.AT war zum Lokalaugenschein vor Ort.

Bereits nächste Woche könnte das Notspital im Messequartier in Dornbirn öffnen. Die Aufbauarbeiten in den Messehallen 9 und 11 laufen derzeit noch. Das Testzentrum in Halle 11, das das Testzentrum in Röthis ersetzen wird, geht bereits am Sonntagvormittag in Betrieb.