"No-Go": Schweizer Kinder sollen nicht in Vorarlberg betreut werden

Michael Ritsch von der Vorarlberger SPÖ befürchtet, dass Schweizer Kinder in mit Steuergeld mitfinanzierten Kinderbetreuungseinrichtungen untergebracht sind. Das ist für ihn ein absolutes No-Go.

Michael Ritsch liegen Informationen vor, dass angeblich Schweizer Kinder in Vorarlberger Kinderbetreuungsstätten untergebracht seien. Dabei handelt es sich um Kleinkindbetreuungen. Dies sei für ihn ein unmöglicher Zustand.

Schlupfloch trotz strenger Auflagen

Gerade was die Kleinkindbetreuung betrifft, sind die Plätze auch bei uns in Vorarlberg sehr begehrt. Mancherorts muss man sich bereits während der Schwangerschaft um einen Platz bemühen. Zudem unterliegt die Anmeldung strengen Kriterien. Dennoch scheinen es einige Schweizer geschafft zu haben, einen Platz für ihre Kinder in Vorarlberger Einrichtungen zu finden.