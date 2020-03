Kinderbetreuung: Schweizer Kinder in Vorarlberg untergebracht?

Michael Ritsch von der Vorarlberger SPÖ befürchtet, dass angeblich Schweizer Kinder in mit Steuergeld mitfinanzierten Kinderbetreuungseinrichtungen untergebracht sind. Aus diesem Grund hat er jetzt eine Landtagsanfrage gestellt.

Michael Ritsch, Landtagsabgeordneter der SPÖ, hat eine Anfrage an Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink bezüglich Schweizer Kindern in Vorarlberger Kinderbetreuungseinrichtungen gestellt. "In diesem Zusammenhang möchten wir auch nochmals darauf hinweisen, dass Vorarlberg bei den Kosten für Inanspruchnahme von Kinderbetreuungseinrichtungen im Bundesvergleich am teuersten ist", kritisiert der Bregenzer Bürgermeisterkandidat Michael Ritsch im VOL.AT-Gespräch und führt weiter aus. "Trotz der hohen Kosten in Vorarlberg gibt Wartelisten für einen Kinderbetreuungsplatz."