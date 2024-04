Nipah-Virus: Droht die nächste Pandemie?

Florian Krammer, ein Virologe, macht sich bereits Gedanken über einen potenziellen nächsten Pandemie-Kandidaten: das Nipah-Virus.

Kürzlich wurde bekannt, dass ein Mann in Texas, USA, an Vogelgrippe erkrankt ist. Der Vogelgrippe-Erreger H5N1 wurde mittlerweile in Rindern in drei Bundesstaaten der USA nachgewiesen.

Eine unterschätzte Bedrohung aus Südostasien

Florian Krammer, ein Virologe, erklärte kürzlich in einem ORF-Interview, dass ein anderes potenziell pandemisches Virus, das Nipah-Virus in Südostasien, ihn beunruhigt. Dieses Virus, verwandt mit dem Masernvirus und ursprünglich bei Flughunden zu finden, wurde 1999 entdeckt. Es war der Auslöser eines großen Krankheitsausbruchs bei Schweinen und später auch bei Menschen, mit über 200 Fällen in Malaysia und Singapur. Der Virologe betonte, dass Fälle beim Menschen oft in Gebieten auftreten, in denen es engen Kontakt zwischen Menschen und infizierten Tieren gibt, wie zum Beispiel durch den Verzehr von kontaminierten Früchten oder Säften. Der Übertragungsweg auf den Menschen könne aber auch über Schweine erfolgen, die von Fledermäusen gebissen werden.