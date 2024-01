Nightrace in Schladming: Was der ORF nicht im TV gezeigt hat

Nightrace in Schladming: ORF zeigt nicht, was wirklich passierte - Klimaaktivist stört Rennen und sorgt für Unterbrechung.

Beim Nightrace in Schladming kam es zu einem Zwischenfall, der jedoch in der Live-TV-Übertragung des ORF nicht sichtbar war. Während einer geplanten TV-Pause nach den ersten 30 Fahrern, störte ein Klimaaktivist das Event. Er betrat den Zielbereich und versprühte Farbe, was eine Unterbrechung des Rennens nach sich zog. Sicherheitskräfte reagierten schnell und entfernten den Störer aus dem Zielraum.