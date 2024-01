Frau aus Meiningen legt sich mit Klimaaktivistin an

70 Aktivisten haben am Freitag eine bunte Straßenblockade am Tunnelspinnen-Informationszentrum in Feldkirch errichtet.

Auf mehreren großen, bunten Bannern waren Botschaften wie "Tunnelspinne Stoppen!" und "Klimagerechtigkeit jetzt - in Vorarlberg und überall" zu lesen. Am Protest waren neben "Extinction Rebellion" auch weitere Gruppen der internationalen Klimabewegung wie "Letzte Generation" und "Ende Gelände" beteiligt.