Live: "Extinction Rebellion" kündigt "beeindruckende Protestaktion" in Vorarlberg an

Am Freitag plant die Klimabewegung "Extinction Rebellion" eine Protestaktion. Zusammen mit anderen Gruppierungen versprechen die Aktivisten "eine visuell ansprechende Protestaktion".

Extinction Rebellion hat für Freitag erneut eine Protestaktion in Vorarlberg angekündigt. Es ist die erste Aktion der Klimabewegung im neuen Jahr, die im Ländle stattfindet. Im November und Dezember hatte Extinction Rebellion zum öffentlichen Protest vor dem Landhaus aufgerufen. "Wir laden Sie ein, Teil eines weiteren wichtigen Moments in der Geschichte der Klimabewegung zu werden", hieß es in einer Ankündigung.