Nicht verantwortlich für tödlichen Unfall

Bei Holzarbeiten in Schoppernau erschlug ein umstürzender Baum am 25. Mai 2012 einen 58-jährigen Bregenzerwälder. Er war Transportunternehmer, verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Die Staatsanwaltschaft machte einen Bregenzerwälder Landwirt und Holzarbeiter für den tödlichen Forstunfall auf dem Holzumschlagplatz verantwortlich und klagte ihn wegen fahrlässiger Tötung an. In erster Instanz wurde der Angeklagte am Bezirksgericht Bezau wegen fahrlässiger Tötung zu einer teilbedingten Geldstrafe von 800 Euro (200 Tagessätze zu je vier Euro) verurteilt. Davon betrug der unbedingte, dem Gericht zu bezahlende Teil 400 Euro. Nach Ansicht des Erstgerichts hatte der damals 60 Jahre alte Angeklagte ohne Absprache mit dem späteren Opfer Sicherungsseile und Sicherungsgurte am Baumstamm gelöst, der daraufhin auf den 58-Jährigen fiel.