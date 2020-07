Neues Restaurant in Dornbirn Steinebach eröffnet

Seit Anfang Juli ist Vorarlbergs Gastronomieszene um eine kulinarische Attraktion reicher: das "Fein7 Stuonobach“ eröffnete seine Pforten.

Corona machte einer großen und feierlichen Eröffnung einen Strich durch die Rechnung. „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, so Pächterin Ulrike Nerz, die das Fein7 Stuonobach gemeinsam mit ihrem Sohn Dominik Nerz führt. „Feiern können wir immer noch, jetzt freuen wir uns erst einmal auf unsere Gäste“, so die erfahrene Gastronomin und Touristikerin, die zuletzt als geschäftsführende Direktorin im Hotel Hirschen am Schwarzenberg fungierte. Sohn Dominik war zuvor Koch im Hotel Restaurant Villino in Lindau. Das Hauptaugenmerk der gut bürgerlichen Speisekarte liegt auf der Qualität und Regionalität der Produkte, betont der Koch.