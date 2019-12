Neues Restaurant für die Bregenzer Maurachgasse

Der neueste Gastronom am Bregenzer Wirtshaus-Himmel arbeitete als Privatkoch und Butler für Prominente.

Das Kommen und Gehen von Lokalen in der Bregenzer Maurachgasse ist ab nächster Woche um ein weiteres Kapitel reicher. Nachdem zuletzt das Traditionsgasthaus Maurachbund seine Pforten schließen musste (jetzt ein Stadtheuriger) - und auch die junge, hippe "Zauberei" alsbald wieder von der Bildfläche verschwand, lässt sich nun ein neues Lokal in der Maurachgasse nieder.

Bregenz bekommt ein neues Restaurant

Das neue Restaurant hört auf den klingenden Namen "SPIGA - Focacceria Prosciutteria" und öffnet am Mittwoch in der Maurachgasse 22a seine Pforten. "Nach zwölf Monaten Umbau- bzw. Organisationsphase, ist es nun endlich soweit. Am 11. Dezember 2019 feiern wir offizielle Neueröffnung!" schreibt der Betreiber in den Sozialen Netzwerken.