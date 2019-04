Neues gebrauchtes Zirkuszelt für Hard wartet auf TÜV

Vor einer Woche musste Hard beim Erwerb eines Zirkuszeltes einen Rückschlag hinnehmen. Nun steht ein neues Zirkuszelt am Funkenplatz beim Binnenbecken - und scheint den Ansprüchen der Gemeinde und der Veranstalter zu genügen. Nun muss es nur noch durch den TÜV.

Die Gemeinde Hard will den Open-Air-Veranstaltungen am Funkenplatz beim Binnenbecken eine Ausweichmöglichkeit bei Schlechtwetter wie auch einen wettergeschützten Platz bieten. Die Lösung fand man im Erwerb eines gebrauchten Zirkuszelts. Am vergangenen Mittwoch wurde das um 4.000 Euro erworbene Zelt aufgebaut – und als nicht gut genug befunden. Eine Woche später steht wieder ein gebrauchtes Zirkuszelt am Funkenplatz, diesmal scheinen alle Ansprüche erfüllt zu sein. Vor allem vonseiten des Kammgarns freut man sich über die schnell gefundene Lösung.