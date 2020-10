Neues digitales Frühwarnsystem für Borkenkäferbefall

Ein österreichweites digitales Frühwarnsystem für Borkenkäferbefall haben Forscher der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien und des Bundesforschungszentrums für Wald (BFW) entwickelt.

Die Internet-Plattform "PHENIPS plus" soll eine Online-Überwachung der Borkenkäferentwicklung ermöglichen und Waldbesitzern als Entscheidungshilfe für Maßnahmen dienen, teilte die Boku am Montag mit.

Vor allem Fichtenwälder reagieren sensibel und rasch auf den Klimawandel. Hohe Temperaturen und Niederschlagsdefizite gepaart mit extremen Wetterereignissen, die zu Wind- und Schneebruch führen, schwächen die Abwehr der Fichten gegenüber einem Befall durch Borkenkäfer, vor allem dem Buchdrucker. Die Folge: Ein gebietsweise flächiges Absterben von Fichtenwäldern und ein enormer Anstieg an Schadholz in Österreich und weiten Teilen Mittel- und Nordeuropas, heißt es in der Aussendung der Boku.

Abhängig von Witterung und Lage

Der Entwicklungsverlauf des Buchdruckers ist dabei stark von der Temperatur abhängig. So beginnen die Käfer im Frühjahr erst zu schwärmen, wenn eine gewisse Temperaturschwelle überschritten wird. Für die Entwicklung des Insekts vom Ei bis zum flugfähigen Käfer sind bestimmte Wärmesummen erforderlich. Abhängig von der Witterung und Lage kann es so in kühleren Gebieten zur Ausbildung keiner oder nur einer Generation, in wärmeren Lagen hingegen zur Abfolge mehrerer Generationen kommen.