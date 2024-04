Neuer Monat, neue Regeln: Was sich in der Schweiz im April verändert

Im kommenden Monat werden in der Schweiz mehrere Neuerungen wirksam.

Aus für Ausflugsabos: SBB stellt Angebot ein

Ab dem 1. April 2024 werden die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) keine Ausflugsabonnements mehr anbieten. Diese Abos ermöglichten es den Fahrgästen bislang, den gesamten öffentlichen Verkehr in der Schweiz zu nutzen. Für ein 20-Tage-Abo fielen täglich Kosten von 45 Schweizer Franken in der 2. Klasse an, während das 30-Tage-Abo für 40 Franken pro Tag erhältlich war. Diese Optionen werden zukünftig nicht mehr verfügbar sein. Allerdings betonen die SBB, dass Ausflugsabos, die bereits gekauft wurden, weiterhin für ein Jahr ab Kaufdatum gültig sind.

Das Halbtax Plus bietet vor allem für jene einen Mehrwert, die bereits ein Halbtax-Abo besitzen, da sich hierdurch der Sparvorteil vergrößert. Für die Halbtax-Mitgliedschaft fallen weitere 190 Franken an. Somit sollten Neukunden sorgfältig prüfen, ob sich die Investition von insgesamt 990 Franken für sie auszahlt.

Gehaltserhöhung bei Swisscom

Kosten bei chronischer Herzschwäche werden übernommen

Veränderungen bei der Post

Im kommenden Monat führt auch die Post Änderungen in ihrem Express-Service "Urgent" ein, der Sendungen in über 200 Länder weltweit besonders schnell zustellt.

Höhere Löhne bei der Insel Gruppe

Kostenersparnis bei Kantonalbank

Allerdings erhebt SGKB zukünftig eine Gebühr von zwei Franken für Bargeldabhebungen an Geldautomaten, die nicht zu einer Kantonalbank gehören. Bei der TKB ist diese Regelung bereits in Kraft. Bisher konnten Kunden der SGKB ohne zusätzliche Kosten an sämtlichen Geldautomaten in der Schweiz Bargeld abheben.