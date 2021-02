Neue Teststation in Altach, Hohenems folgt: Ab sofort mehr Testmöglichkeiten

Das Land erweitert die Covid-Testmöglichkeiten: Ab sofort kann man sich beim Stadion Schnabelholz in Altach testen lassen.

Covid-19-Tests sind in Vorarlberg derzeit sehr gefragt: Viele lassen sich testen, nicht nur um einen Verdachtsfall auszuschließen oder bedenkenlos arbeiten zu können, sondern etwa auch, um zum Friseur gehen zu können. Das Land Vorarlberg ist damit beschäftigt, weitere Möglichkeiten zu schaffen. Zusätzlich zu den kostenlosen Teststationen sind Tests jetzt auch in Apotheken und Arztpraxen möglich. Seit Dienstag ist zudem beim Stadion Schnabelholz in Altach eine Testung möglich. Das Land reagiert in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz und dem SCR Altach auf die neue Verordnung der Bundesregierung und stellt eine unkomplizierte und kostenlose Testmöglichkeit zur Verfügung. Die Teststation befindet sich im kleinen VIP-Zelt neben dem Stadion und ist immer von Sonntag bis Donnerstag, jeweils von 11 bis 19 Uhr geöffnet.