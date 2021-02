Vorarlberg baut Test-Angebot massiv aus

Um den landesweit stark steigenden Testplätze-Bedarf decken zu können, werden die Corona-Testkapazitäten in Vorarlberg mit Montag massiv aufgestockt.

In der vergangenen Woche haben sich 26.249 Personen testen lassen. Seit Testbeginn am 19. Jänner wurden knapp 61.400 Gratis-Tests durchgeführt.

Teststation bei Cashpoint Arena

Um die stark steigende Nachfrage zu decken, erhöht Vorarlberg seine Testkapazität von bisher etwa 22.000 Tests in der Woche auf mittlerweile über 50.000 Tests. Dazu öffnen die Testzentren deutlich früher und schließen später. Als weitere Maßnahme wurde die Teststation in Feldkirch ins Schulbrüderheim verlegt, wo auch alle jene Testungen durchgeführt werden, die zunächst im Jugendhaus hätten stattfinden sollen. Außerdem soll bei der Cashpoint Arena in Altach eine zusätzliche Teststraße in Betrieb genommen werden. Ebenfalls wird es in mehreren Kommunen weitere Gemeinde-Teststationen geben. Eine mobile Lösung wird es für alle Talschaften geben, die über keine Teststation in der Nähe verfügen.