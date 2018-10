Neue Rekordzahlen für "Die Toten vom Bodensee"

Grandiose Zahlen für den Montags-Krimi: Der neueste 90-Minüter der Reihe "Die Toten vom Bodensee" lief so gut wie keine andere Folge zuvor.

Wie der Online-Branchendienst “MEEDIA” berichtet, überzeugen “Die Toten vom Bodensee” erneut mit starken Marktanteilen: Insgesamt sahen am Montag 8,18 Millionen Menschen beim ZDF-Krimi zu. Der deutsche Marktanteil betrug damit 26,8 Prozent. Der Film “Die vierte Frau” sollte damit zum erfolgreichsten in der Reihe aufsteigen – sowohl was Marktanteile, also auch Zuschauerzahl anbelangt.