"Die Toten vom Bodensee": Zu Besuch bei den Dreharbeiten in Lauterach

Die Dreharbeiten für die nächsten beiden Teile der "Toten vom Bodensee"-Reihe sind auf der Zielgeraden. Wir schauten beim Set in Lauterach vorbei.

In Lauterach ist derzeit die “Deutsch-österreichische Kriminalitätsbekämpfung” angesiedelt – jedoch nur für die “Toten am Bodensee”. Seit über einem Monat drehen Nora Waldstätten, Matthias Koeberlin, Hary Prinz und Stefan Pohl rund um den Bodensee von Lochau bis Wasserburg an zwei neuen Teilen für die Krimireihe.