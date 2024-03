Neue Regelungen zur Spendenbegünstigung seit 2024 in Österreich: Ein Überblick

Seit 2024 gelten in Österreich neue Regelungen zur Spendenbegünstigung, die eine Modernisierung des Spendenwesens im Land zum Ziel haben.

Die Reform der Spendenbegünstigung ist in Österreich bereits wirksam: Seit 2024 gelten neue Regelungen, die vom Bundesministerium für Finanzen eingeführt wurden. Diese Änderungen zielen darauf ab, das Spendenwesen im Land zu modernisieren und die Liste der Organisationen, die für steuerbegünstigte Spenden infrage kommen, zu vergrößern.

Was ist Spendenbegünstigung?

Die Spendenbegünstigung ermöglicht es Spendern, ihre Zuwendungen an bestimmte Organisationen steuerlich geltend zu machen. Dies bedeutet, dass Spenden unter bestimmten Voraussetzungen als Betriebsausgaben oder Sonderausgaben abgesetzt werden können, was die Einkommen- oder Lohnsteuer des Zahlers mindert. Beispielsweise führt eine Spende von 100 Euro bei einem Steuersatz von 30 Prozent zu einer Steuerersparnis von 30 Euro.

Änderungen im Überblick

Die wesentliche Neuerung besteht darin, dass Spender künftig aus einer größeren Auswahl an Organisationen wählen können, denen sie steuerbegünstigt spenden dürfen. Die Liste der begünstigten Einrichtungen wird auf der Webseite des Bundesministeriums für Finanzen veröffentlicht und regelmäßig aktualisiert.

Voraussetzungen für die Spendenbegünstigung

Spenden sind nur dann steuerlich absetzbar, wenn sie an Organisationen geleistet werden, die zum Zeitpunkt der Spende in der offiziellen Liste des BMF als spendenbegünstigte Einrichtungen geführt werden. Die Organisationen müssen bestimmte gemeinnützige, mildtätige oder wissenschaftliche Zwecke verfolgen und vom Finanzamt Österreich als spendenbegünstigt anerkannt worden sein.

Verfahren und Verpflichtungen

Auswirkungen für Spender und Organisationen

Für Spender ändert sich durch die Neuregelung grundsätzlich nichts in der Handhabung ihrer Spenden. Sie können weiterhin an begünstigte Organisationen spenden und diese steuerlich geltend machen. Organisationen, die bereits spendenbegünstigt sind, erhalten eine automatische Verlängerung ihrer Begünstigung für das Jahr 2024, müssen jedoch ab 2025 die jährliche Bestätigung der Voraussetzungen vornehmen.

Spendenbegünstigte Organisationen in Vorarlberg

In Vorarlberg gibt es eine Vielzahl an Organisationen, die sich durch ihre gemeinnützige Arbeit auszeichnen und steuerliche Begünstigungen genießen. Diese Einrichtungen leisten einen unschätzbaren Beitrag zur Unterstützung und Förderung verschiedener gesellschaftlicher Gruppen. Zu den bemerkenswerten Organisationen gehören der Arbeitskreis für körperbehinderte Kinder Vorarlbergs, der Blinden- und Sehbehindertenverband Vorarlberg (BSVV), die Kinderkrebshilfe für Tirol und Vorarlberg, der Landesfeuerwehrverband Vorarlberg, die Lebenshilfe Vorarlberg, das Österreichische Rote Kreuz, Landesverband Vorarlberg, der Sunnahof Lebenshilfe Vorarlberg GmbH, "Tischlein deck dich" Vorarlberg, das Vorarlberger Kinderdorf sowie das Vorarlberger Landeszentrum für Hörgeschädigte. Diese Organisationen setzen sich in vielfältiger Weise für das Wohl der Gemeinschaft ein und verdienen sicher auch mehr Anerkennung und Unterstützung für ihre wertvolle Arbeit.