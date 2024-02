Gehören Sie noch zur Mittelschicht? So hat das Ländle abgestimmt

Wer zählt heute noch zur Mittelschicht? Die Ergebnisse der User-Abstimmung geben einen Einblick in die Selbsteinschätzung der Vorarlberger.

Wer gehört zur Mittelschicht? Vorarlberg hat abgestimmt

Die Mittelschicht in Österreich war einst das stabile Zentrum der Gesellschaft. Doch wer gehört heute noch dazu und zu welcher sozialen Schicht zählen sich Vorarlberger? Das wollte VOL.AT im Rahmen der Berichterstattung herausfinden. So haben die User abgestimmt:

Überraschende Ergebnisse: Viele sehen sich als Spitzenverdiener

Über 6.000 Vorarlberger haben im VOL.AT-Artikel abgestimmt. Der Großteil der Vorarlberger fühlt sich anscheinend immer noch der Mittelschicht zugehörig: Mehr als ein Drittel der Befragten (34,66 Prozent bzw. 2.191 Stimmen) stimmten für diese Gruppe. 22,89 Prozent der User rechnen sich zur oberen Mittelschicht. Interessanterweise betrachten sich 17,75 Prozent als Spitzenverdiener, was auf ein beträchtliches Maß an wahrgenommener finanzieller Sicherheit hinweist. Die untere Mittelschicht macht laut der User-Abstimmung 15,47 Prozent aus. Nur 9,24 Prozent der befragten Leser sehen sich selbst als Geringverdiener.

Viele Vorarlberger fühlen sich finanziell sicher

Trotz der ökonomischen Unsicherheiten und dem Druck der letzten Jahre durch Inflation und steigende Lebenskosten sieht sich also ein Großteil der Vorarlberger noch in einer stabilen wirtschaftlichen Lage oder einer höheren Einkommensklasse. Das weist darauf hin, dass sich viele noch in der Lage fühlen, einen angemessenen Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Die Selbsteinschätzung als Teil der unteren Mittelschicht oder als Geringverdiener ist in der Minderheit. Das deutet auf eine geringe, aber dennoch bedeutende Anzahl von Vorarlbergern hin, die möglicherweise mit finanziellen Herausforderungen kämpfen oder denen es schwerfällt, mit Inflation und steigenden Kosten Schritt zu halten.