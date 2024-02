Mittelschicht in Österreich: Gehören Sie noch dazu?

Zwischen Wohlstand und Wirtschaftsdruck: Österreichs Mittelschicht im Fokus.

Die Mittelschicht in Österreich, einst das stabile Zentrum der Gesellschaft, steht an einem Wendepunkt. Die jüngste Entwicklung der Inflationsrate, die im Januar 2024 auf 4,5 Prozent gesunken ist, bietet zwar einen Lichtblick, doch die Frage, wer heute zur Mittelschicht zählt und wer nicht, bleibt aktueller denn je. Die wirtschaftlichen Unsicherheiten der letzten Jahre haben die Grenzen zwischen den sozialen Schichten verschoben und viele Österreicherinnen und Österreicher dazu veranlasst, ihre Zugehörigkeit zur Mittelschicht zu hinterfragen.

Die Mittelschicht unter Druck

Traditionell umfasst die Mittelschicht jene Bevölkerungsgruppe, deren Einkommen zwischen 60 und 180 Prozent des Medianeinkommens liegt. Doch die anhaltende Inflation, obwohl sie zuletzt einen Rückgang verzeichnete, zusammen mit steigenden Wohn- und Energiekosten, hat viele in der Mittelschicht hart getroffen. Die finanzielle Belastung zehrt an der Kaufkraft und lässt den Traum vom Eigenheim für viele unerreichbar erscheinen.

Wer gehört noch zur Mittelschicht?

Die sinkende Inflationsrate könnte als Zeichen der Hoffnung interpretiert werden, dass die wirtschaftliche Belastung für die Mittelschicht abnimmt. Doch die Realität ist komplex. Die Definition der Mittelschicht basiert nicht allein auf Einkommenskriterien; auch die Lebenshaltungskosten und die Fähigkeit, finanzielle Rücklagen zu bilden, spielen eine entscheidende Rolle. In diesem Kontext müssen viele Österreicherinnen und Österreicher ihre Zugehörigkeit zur Mittelschicht neu bewerten. Die Frage ist nicht nur, ob man formal noch dazugehört, sondern auch, ob man sich den Lebensstandard, der traditionell mit der Mittelschicht assoziiert wird, noch leisten kann.

Einkommensschichten* in Österreich: Eine detaillierte Betrachtung

Geringverdiener: Personen, deren Einkommen unter 60 Prozent des Medianeinkommens liegt, fallen in diese Kategorie. Für das Jahr 2022, mit einem Medianeinkommen von 27.844 Euro netto pro Jahr, bedeutet dies ein Einkommen von weniger als 16.706 Euro. Diese Gruppe sieht sich mit erheblichen finanziellen Herausforderungen konfrontiert, die oft durch begrenzten Zugang zu Ressourcen und Dienstleistungen verschärft werden.

Untere Mittelschicht: Diese Schicht umfasst Haushalte mit einem Einkommen zwischen 60 und 100 Prozent des Medianeinkommens, was einem Bereich von 16.706 bis 27.844 Euro netto pro Jahr entspricht. Personen in dieser Gruppe bewegen sich an der Schwelle zum durchschnittlichen Lebensstandard, wobei sie oft hart arbeiten, um ihren sozialen Status zu erhalten oder zu verbessern.