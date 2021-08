Neue Radwegverbindung zwischen Wolfurt und Lustenau/Dornbirn

Am Mittwoch wurde die neue Radschnellverbindung "Dörfer-Städte-Route" eröffnet, die vom Gemeindegebiet Wolfurt durchgehend auf Fahrradstraßen von der Bregenzer Ach bis zur Senderstraße in Lustenau verläuft.

Gefährliche Engstelle entschärft

"Durch die umfassende Neugestaltung wurde eine bisher gefährliche Engstelle in der Radwegverbindung zwischen Wolfurt und Lustenau/Dornbirn deutlich entschärft", so Landesrat Rauch. Der straßenbegleitende Radweg sei in weiterer Folge auch eine wichtige Verbindung, um die geplanten neuen Radrouten nach Lustenau und Dornbirn sowie das Betriebsgebiet "Hohe Brücke" gut erreichen zu können.