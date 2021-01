Neuer Geh- und Radweg zwischen Feldkirch und Rankweil

Im nördlichen Bereich von Altenstadt soll ein neuer Weg zur Verbindung der Gemeinden Feldkirch und Rankweil entstehen.

Der Neubau des Geh- und Radweges soll im Bereich der Gemeindestraße „Beim Mühlbach“ beginnen. Die Weiterführung verläuft zukünftig zwischen den bestehenden Parkplätzen des Tennisclubs und dem neu errichteten Spielplatz. Im weiteren Verlauf führt der Geh- und Radweg bei der Gemeindegrenze über ein Brückenbauwerk parallel zur Autobahn A14 und mündet anschließend in den Zieglerweg. Die Gesamtlänge des beschriebenen Bauloses beträgt rund 400m (Gemeindegebiet Rankweil: 230m und Gemeindegebiet Feldkirch 170m).

Neuer Geh- und Radweg

Die Landesradroute A9, in deren Bereich der Lückenschluss nun realisiert werden soll, stellt die Weiterführung der Achse Mutterstraße/Reichsstraße aus Feldkirch in Richtung der Gewerbegebiete westlich der A14 in Rankweil dar.