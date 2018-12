Neue Kabine für Zugspitzbahn da - Start zu Weihnachten angestrebt

Ein Vierteljahr nach dem Unfall an der Zugspitzseilbahn ist die neue Kabine angekommen.

Die komplett neu angefertigte Kabine stehe an der Tatstation in Grainau, teilte die Sprecherin der Bayerischen Zugspitzbahn, Verena Lothes, am Montagmorgen mit. Mit einem Autokran sollte sie im Laufe des Tages ans Seil gehängt werden. “Sobald sie fahrbereit ist, werden wir anfangen, unsere Probefahrten zu machen.”