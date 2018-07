Neue Gesetze und Benimmregeln auf Mallorca

Neue Gesetze: "Die links-grüne Regierung auf Mallorca hat dem Party-Tourismus den Kampf angesagt", sagt Reporter Ingo Wohlfeil. Das sollten Mallorca-Urlauber wissen.

Mit neuen Gesetzen und Regeln will die Insel-Regierung den Party-Tourismus in den Griff bekommen. Hoteliers haben kräftig in die Infrastruktur investiert und auch die Preise angehoben. Saufgelage am Strand und ähnliches sind nicht mehr erwünscht.