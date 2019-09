Neue Dornbirner Stadtbibliothek im November fertig

Größer und schöner wird sie, die neue Stadtbibliothek zwischen Schulgasse und Jahngasse. Die Errichtungskosten liegen bei geschätzten 6,4 Millionen Euro netto.

Die Arbeiten an der neuen Stadtbibliothek laufen auf Hochtouren. Die Baufortschritte sind inzwischen deutlich sichtbar: Die Unterkonstruktion der Fassadenelemente ist montiert; die Elemente selbst werden derzeit im Werk des Herstellers produziert. Ende September sollen sie angebracht werden.

Fertig im November

In der ehemaligen „Stiegervilla“ stieß die wichtige Bildungs- und Kultureinrichtung räumlich an ihre Grenzen. „Mit dem Neubau, der in unmittelbarer Nähe der bestehenden Bücherei errichtet wird, schaffen wir nicht nur mehr Platz, das Gebäude wird zudem architektonisch beeindrucken,“ erklärt Hochbau-Stadtrat Walter Schönbeck.