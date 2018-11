Neue Bibliothek nimmt Form an

Interessierte informierten sich bei „Fritag am füfe“ über den Baufortschritt bei der neuen Stadtbücherei Dornbirn.

Dornbirn. Noch braucht es einiges an Vorstellungskraft, um sich auszumalen, wie es sein wird, wenn hier tausende Medien ihren Platz gefunden haben und sich Jung und Alt zum Kulturaustausch trifft. Die Besucher von „Fritag am füfe“ kamen dieser Vorstellung jetzt einiges näher. Bauherren, Architekten und Büchereiverantwortliche gaben einen exklusiven Einblick in das innovative Bauprojekt, das spätestens ab Ende 2019 die Dornbirner Bildungslandschaft bereichern wird.

Architekt Peter Nussbaumer von Dietrich Untertrifaller Architekten erklärte den Besuchern anschließend die räumlichen und architektonischen Besonderheiten. „Eine der Besonderheiten ist, dass sich der Bau in das Stadtviertel integriert und sich den räumlichen Begebenheiten sowie dem vorhandenen Baumbestand anpasst. Aus diesem Grund war auch kein rechteckiger Baukörper möglich“, so Nussbaumer. Als zentrale Achse führt ein Gang durch das Gebäude, der an den vormaligen „Trampelpfad“ durch den Park erinnern soll. Erschlossen wird das Gebäude von zwei gleichberechtigten Eingängen von der Schulgasse und der Jahngasse aus. Einzigartig ist die Fassadengestaltung – vor die Komplettverglasung wird eine zweite Struktur aus Stahl und Keramik platziert, die an den Blick in ein Bücherregal erinnern soll. Im Inneren dominieren Sichtbeton und Holz.