Neue Details zur Bluttat in Bludenz.

Die Polizei präsentierte am Mittwochmittag den aktuellen Ermittlungsstand zur Bluttat in Bludenz.

Wie Philipp Stadler, Leiter des Landeskriminalamtes, in einem Pressegespräch angab, handelt es sich bei dem Opfer um eine 32-jährige Rumänin. Der mutmaßliche Täter ist ihr 36-jähriger Ehemann, der türkischer Staatsbürger ist. Das Paar war seit zehn Jahren liiert, seit vergangenem Jahr auch verheiratet und hat drei Kinder. Gegen den Mann wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Der Verdächtige ist mehrfach vorbestraft und war schon öfters in Untersuchungshaft. Im Großteil der Fälle ging es dabei um Gewalt oder Drohungen gegen seine Ehefrau, vereinzelt habe er auch andere Personen bedroht. Der Mann wurde vergangene Woche aus der Haft entlassen, es bestand zum Tatzeitpunkt kein Betretungsverbot.