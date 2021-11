Neue Details zum tödlichen Brand in Mäder

Laut Informationen der Polizei dürfte die Ursache jenes Brandes, bei dem am Dienstag ein Kleinkind ums Leben gekommen ist, geklärt sein.

Das Brandgeschehen dürfte in Zusammenhang mit einem im Kinderzimmer befindlichen und in Betrieb stehenden Heizgerät (Heizstrahler) in Verbindung stehen. Weitere Abklärungen dazu sind derzeit noch im Gange.