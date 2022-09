Neue Corona-Mutation: Bill Gates warnt

Bill Gates (66) warnt vor der nächsten Coronavirus-Mutation, um eine neue Coronawelle schon im Vorhinein zu verhindern. Dafür fordert er Investitionen zugunsten von Impfstoffproduktion und Diagnostik.

In einem Interview mit der "Financial Times" in Seattle erklärt er: "Die Pandemie ist noch lange nicht vorbei. Wir haben das Schlimmste vielleicht noch vor uns!" Der Multimilliardär befürchtet, eine neue Mutation könnte "noch übertragbarer und noch tödlicher" sein.

Gates Einschätzung nach ist die Wahrscheinlichkeit einer solchen Mutation allerdings nicht sehr hoch. Er will außerdem nicht, dass sein Prognose als "Stimme des Untergangs" wahrgenommen wird, jedoch hofft er auf einen besseren Impfstoff. Die Förderung der Impfstoffentwicklung sei im Moment, aber auch in Zukunft, das Allerwichtigste.

Wie verhindern wir weitere Pandemien?

Gates, der sich nicht erst seit Corona mit dem Thema "Pandemie" auseinandersetzt, sondern nach dem Ebola-Ausbruch im Jahr 2014 bereits vor der Gefahr warnte, hat nun auch ein Buch zum Thema geschrieben: "How to Prevent the Next Pandemic".