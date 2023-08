Neue Ära der ­Mülltrennung

Plastik und Metall werden bald im Gelben Sack gesammelt.

Seit über 30 Jahren ist Rainer Siegele der Chef der Gemeinde Mäder. Unter seiner Führung wurde unter anderem der J.J.Ender Saal, die ÖKO-Mittelschule und auch das Betreubares Wohnen umgesetzt. Siegele ist neben seinem Bürgermeisteramt auch als Obmann des Umweltverbandes tätig. Dort ist ihm unter anderem die Mülltrennung ein wichtiges Anliegen. Die Vorarlberger sind in Österreich die fleißigsten Mülltrenner. "Das Mülltrennen macht sich bezahlt. Das kann man daran sehen, dass wir die günstigsten Abfallgebühren haben", so Siegele am Dienstag bei Vorarlberg LIVE. Umso mehr getrennt wird, umso weniger Rest- und Biomüll fällt an. Die Entsorgung dieser Abfälle kostet Geld.